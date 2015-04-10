Android Wear sarà compatibile con il sistema operativo iOS?

[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"] Android Wear[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che Android Wear sarà un sistema presto compatibile con iOS e tutto questo lo si evince poiché Google è da tempo a lavoro per rendere i suoi smarwatch compatibili con gli altri prodotti targati Apple. Questo significa che chi acquista un dispositivo con sistema iOS, potrebbe usufruire anche delle funzioni offerte da Android e questo è un vero fiore all’occhiello per la competizione tra i due smartwatch. Al momento però la piattaforma dedicata a questi dispositivi indossabili di bigG, può comunicare solo per mostrare sul display le notifiche ma le potenzialità sono ben altre, si parla infatti di visualizzazione delle schede Google fino ad arrivare al controllo dei file musicali riprodotti, ma anche del supporto ai comandi vocali per la lettura delle email e non solo. Ci sono tante novità quindi a riguardo e questo sta infiammando anche l’interesse degli utenti che sembrano apprezzare il lavoro di Google effettuato sulla piattaforma Android Wear. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni, sperando di riceverle al più presto per scoprire anche come andrà a finire la situazione e come lavorerà l’azienda in questione per migliorare le prestazioni e la compatibilità con i sistemi messi in pratica dalla società di Cupertino.