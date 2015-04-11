Samsung Galaxy S6 Edge ed S6 finalmente disponibili in Italia

[caption id="attachment_9865" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6 Edge[/caption] È arrivato il momento tanto atteso per i Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge, infatti questi due fantastici dispositivi sono finalmente disponibili in Italia e potranno essere acquistati a partire dal prezzo di 739 euro. Questi due Top di Gamma hanno una versione flat che è praticamente quella classica, e a quanto pare l’Edge si differenzia da quest’ultima solo per lo schermo curvo al lato, quindi per la funzionalità relativa alle notifiche. Quest’ultimo è diventato tra gli smartphone più ambiti al momento, proprio grazie a queste funzioni e a questa nuova particolarità. Tecnicamente è dotato di un display da 5,1 pollici Quad HD con una risoluzione da 2560 x 1440 e 756 pixel ppi, un processore Exynos 7420 octa core e una GPU Mali – T760. Ci sono poi ben 3 GB di RAM e per la memoria interna si va da 32 a 64 GB. La fotocamera posteriore è di 16 megapixel ed ha un flash LED, mentre il sensore frontale della fotocamera è di 5 megapixel. La connettività è stata resa possibile grazie al modulo Wi Fi, il 4G – LTE, il Bluetooth 4.1, la tecnologia NFC e tanto altro ancora. La batteria è di 2600 mAh e l’ultima indiscrezione riporta che il prezzo del Samsung Galaxy S6 Edge è di 999 euro per la versione con 6d GB di memoria flash.