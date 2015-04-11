Caricamento...

MacBook Air, pochi esemplari disponibili negli Apple Store

Redazione Avatar

di Redazione

11/04/2015

[caption id="attachment_10117" align="alignleft" width="300"]MacBook MacBook[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che la Apple abbia segnato l’arrivo di un nuovo MacBook ma a quanto pare sono pochissimi gli esemplari disponibili negli Apple Store. Questi ultimi sono stati presentati nei negozi statunitensi e pare proprio che gli ordini siano arrivati alle stelle, facendo terminare subito i pezzi disponibili. Tutti gli utenti interessati all’acquisto, hanno fatto comprendere sui social come Twitter, Facebook e quant’altro, che è quasi impossibile trovare i dispositivi sopra citati. Tutto questo caos però, si è creato perché purtroppo, molti dei centri statunitensi, sono stati trovati sprovvisti di questo nuovo dispositivo, che comunque si sapeva sarebbe stato molto apprezzato dagli utenti che amano la mela morsicata, e non solo da loro. Questo però non è un qualcosa a cui non si può porre rimedio, in quanto l’acquisto può comunque essere effettuato anche online, con il piccolo inconveniente di dover attendere qualche giorno in più. A livello italiano, il MacBook pare che abbia bisogno dalle 4 alle 6 settimane per la consegna. Il dispositivo della Apple inoltre si caratterizza per uno schermo da 12 pollici con un design d’argento e grigio siderale, oppure c’è anche la variante oro per chi desidera cambiare gli schemi. Questo dispositivo inoltre non ha le ventole e quindi è decisamente silenzioso rispetto agli altri.

