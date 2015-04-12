Samsung, probabile un dispositivo con display flessibile

[caption id="attachment_9496" align="alignleft" width="300"] Samsung[/caption] La Samsung, secondo le ultime indiscrezioni, pare che abbia in cantiere di progettare uno smartphone da polso. Questo perché un brevetto è stato depositato nel 2014 e quest’ultimo descrive un dispositivo che può essere utilizzato sia come smartphone che come smartwatch. Sono previsti quindi due stati di funzionamento tra cui uno in posizione flat che ha un aspetto molto simile ad uno smartphone, mentre in posizione arrotolata somiglia ad un vero e proprio braccialetto. Il device ha quindi diversi segmenti rotabili sui quali poi viene fissato il display flessibile in base all’utilizzo che si vuole farne. Tutto questo sarà inoltre possibile grazie ad una molla bistabile che consentirà al display di essere flessibile. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni da parte della Samsung, che a quanto pare ha voglia di stupire sempre più i suoi utenti e non solo, in quanto è in continuo aggiornamento. L’azienda lavora per offrire delle esperienze sempre più importanti e all’ avanguardia, soprattutto all’ altezza delle aspettative degli utenti più esigenti che non lasciano spazio al minimo margine di errore. Si attende con ansia l’uscita di questo probabile dispositivo che è stato messo in cantiere dopo il brevetto in questione depositato nel 2014 dall’ azienda sud coreana.