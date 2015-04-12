Office 365 si aggiorna e protegge al meglio gli utenti

[caption id="attachment_8804" align="alignleft" width="300"] Office 365[/caption] Office 365, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, pare che abbia una protezione avanzata contro i malware, tutto questo grazie ad un aggiornamento del servizio volto a migliorare l’esperienza degli utenti. Exchange Online Advanced Threat Protection è quindi un’evoluzione dell’attuale protezione che blocca lo spam, i virus e i malware che sono presenti all’interno delle email e non solo. Questa patch sarà disponibile in estate al prezzo di soli 2 dollari al mese, offrendo così a tutti gli utenti una protezione importante ma anche una funzionalità Safe Attachments che riesce ad individuare virus e malware sconosciuti tra i messaggi allegati che non hanno firma, quelli che contengono link, e altro ancora. Questo accade grazie alle tecniche di machine learning e se non c’è nessuna minaccia si passa poi a recapitare il messaggio nella casella di posta elettronica in arrivo. Per questo motivo viene effettuata una scansione per bloccare poi i link pericolosi al fine di evitare problemi per l’utente che utilizza le funzionalità di Office 365, ma anche per garantire un’ottima esperienza e protezione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo, che sicuramente l’azienda rilascerà, prima della disponibilità nella stagione estiva, questo quindi è sicuramente un passo avanti.