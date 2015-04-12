Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Office 365 si aggiorna e protegge al meglio gli utenti

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8804" align="alignleft" width="300"]Office 365 Office 365[/caption] Office 365, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, pare che abbia una protezione avanzata contro i malware, tutto questo grazie ad un aggiornamento del servizio volto a migliorare l’esperienza degli utenti. Exchange Online Advanced Threat Protection è quindi un’evoluzione dell’attuale protezione che blocca lo spam, i virus e i malware che sono presenti all’interno delle email e non solo. Questa patch sarà disponibile in estate al prezzo di soli 2 dollari al mese, offrendo così a tutti gli utenti una protezione importante ma anche una funzionalità Safe Attachments che riesce ad individuare virus e malware sconosciuti tra i messaggi allegati che non hanno firma, quelli che contengono link, e altro ancora. Questo accade grazie alle tecniche di machine learning e se non c’è nessuna minaccia si passa poi a recapitare il messaggio nella casella di posta elettronica in arrivo. Per questo motivo viene effettuata una scansione per bloccare poi i link pericolosi al fine di evitare problemi per l’utente che utilizza le funzionalità di Office 365, ma anche per garantire un’ottima esperienza e protezione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo, che sicuramente l’azienda rilascerà, prima della disponibilità nella stagione estiva, questo quindi è sicuramente un passo avanti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Note 5 sarà presentato all'IFA 2015?

Articolo Successivo

Samsung, probabile un dispositivo con display flessibile

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019