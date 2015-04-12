Caricamento...

Samsung Galaxy Note 5 sarà presentato all'IFA 2015?

12/04/2015

740x350xSamsung-Galaxy-Note-44-740x350Secondo le ultime indiscrezioni pare che il Samsung Galaxy Note 5 abbia un display UHD e dual edge. Questo dispositivo dovrebbe inoltre debuttare all’ IFA 2015 e potrebbe anche essere il primo smartphone con queste caratteristiche. Si parla in primis dello schermo Super AMOLED 4K che circa un anno fa è stato annunciato, anche se si parlava di diverse problematiche ancora da risolvere visti i numerosi ostacoli da affrontare tra cui la dimensione del dispositivo. Durante gli Analist Days inoltre è stato però dimostrato che tutto questo è possibile realizzarlo, e quindi la produzione di massa dovrebbe essere avviata nel mese di agosto per poi effettuare il lancio del dispositivo all’ IFA di Berlino. La variante dual edge del dispositivo avrà una diagonale da 5,78 pollici mentre il modello flat avrà uno schermo d 5,89 pollici. Attualmente si parla però solo di indiscrezioni che riguardano il dispositivo Samsung Galaxy Note 5, anche se comunque bisogna tener conto che è ancora prestino per trarne delle conclusioni. Attualmente è possibile dire però che il materiale utilizzato potrebbe essere quello che si prende in considerazione per l’industria automobilistica ed aeronautica. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poi trarre delle conclusioni ufficiali.
