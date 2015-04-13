Caricamento...

YouTube probabilmente avrà un nuovo player Web

13/04/2015

[caption id="attachment_9272" align="alignleft" width="300"]YouTube YouTube[/caption] Stando a quanto riportano alcune indiscrezioni pare che ci sia un nuovo player Web per YouTube nella versione desktop e per attivare il tutto è molto semplice. Negli scorsi giorni si è parlato molto di un possibile abbonamento a pagamento per rimuovere le diverse pubblicità ma ad oggi non si parla più solo di questa particolare funzione, ma anche di appunto questo player web messo a disposizione dell’azienda. È basato su HTML5 ed è ispirato alle applicazioni mobili e quindi è fatto in modo da scomparire quando non è utilizzato in modo da lasciare più spazio alla riproduzione. Questa funzione però non è stata ancora resa disponibile per gli utenti che amano YouTube e il tutto probabilmente perché è ancora in fase sperimentale. Ci sono tante funzionalità che si stanno testando infatti e proprio per questo prima di rilasciare l’app per desktop bisogna essere sicuri di non trovare degli errori. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poi poter finalmente scaricare la versione dell’app più amata del momento per ascoltare la musica, sul proprio desktop. L’azienda quindi sta mostrando come è alta la voglia di lavorare per rendere le esperienze degli utenti sempre migliori rispetto a quelle precedentemente offerte.

