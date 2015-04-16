Caricamento...

Huawei Ascend G7 regala un abbonamento a Mediaset Premium

16/04/2015

[caption id="attachment_10144" align="alignleft" width="300"]Huawei Ascend G7 Huawei Ascend G7[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che l’Huawei Ascend G7, regali agli utenti che lo acquistano ben tre mesi di abbonamento a Mediaset Premium. Questa promozione è stata lanciata dall’azienda e sarà disponibile fino al 7 giugno, dopodiché tutti coloro che hanno effettuato l’acquisto avranno a disposizione un pacchetto intero, quello composto dal cinema, sport, documentari, serie TV e anche una prova per il servizio Premium Play. Avere questa promozione è facile, basta andare sul sito e compilare i documenti. Il dispositivo in questione è dotato di uno schermo da 5,5 pollici e ha un design sottile ed elegante, infatti ha uno spessore di soli 7,6 millimetri, inoltre il processore integrato è un quad core ARM Cortex A53 da 1,2 GHz, ha poi una memoria RAM da 2 GB e una memoria interna da 16 GB. La fotocamera dell’Huawei Ascend G7 è di 13 megapixel con un flash LED ed è posizionata sul retro, mentre l’obiettivo frontale è da 5 megapixel. La connettività è data dal modulo WiFi, Bluetooth 4.0, GPS e anche grazie alla porta USB 2.0. La batteria del dispositivo da 3000 mAh e il software installato è Android 4.4 KitKat abbinato all’interfaccia Emotion UI 3.0.

