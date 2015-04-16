Caricamento...

Huawei P8 Max, è il nuovo phablet Android

di Redazione

16/04/2015

Huawei P8 MaxL’Huawei P8 Max, secondo le ultime indiscrezioni, è un nuovo phablet Android ed è dotato di un ampio schermo da 6,8 pollici full HD. Il dispositivo in questione è stato presentato dall’azienda cinese con i modelli P8 e P8 Lite, ed è stato progettato per offrire ottime esperienze agli utenti sia nell’ambito dell’intrattenimento e sia nell’ambito lavorativo. Ha una batteria da 4360 mAh che garantisce un’elevata autonomia e anche di un’ottima fotocamera con un sensore da 13 megapixel sul retro e di ben 5 megapixel per l’obiettivo frontale. A livello di software invece, si parla del sistema operativo Android 5.0 Lollipop, con un’interfaccia personalizzata Emotion UI 3.1, quindi il dispositivo in questione, ovvero l’Huawei P8 Max è davvero speciale e da apprezzare. Questo significa che l’azienda cinese sta lavorando sodo per offrire esperienze e prodotti agli utenti, tutto questo grazie alla tecnologia e all’ottima risposta che gli sviluppatori, continuamente, danno alle richieste dell’utenza, anche quella più esigente. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni, che soprattutto possono derivare da recensioni di utenti che decidono di acquistare il prodotto. Una volta lette le info sarà poi discrezione dell’utente acquistare o meno il dispositivo di cui stiamo parlando in questo momento.
