Microsoft e Yahoo rinnovano l'accordo con Bing

[caption id="attachment_7949" align="alignleft" width="300"] Yahoo Mail[/caption] Microsoft e Yahoo, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, pare che abbiano rinnovato l’accordo su Bing, tutto questo per poter accettare i cambiamenti per l’utilizzo del motore di ricerca. Nonostante le notizie trapelate negli ultimi tempi riguardo ad una rottura, pare proprio che le cose non siano andate in questo modo, anzi, si parla proprio di un rinnovo della partnership. L’azienda di Marissa Mayer potrà quindi contare su una flessibilità maggiore, migliorando così anche l’esperienza di ricerca su qualsiasi piattaforma. Il contratto originale del 2009 prevedeva una durata di ben dieci anni, consentendo anche però di aggiustare, qualora fosse necessario, alcuni dettagli e di rescindere, per le parti, qualora ce ne sia stato bisogno. Questo nuovo accordo quindi di Microsoft e Yahoo con Bing sta a significare che le quote di mercato del motore di ricerca sono ancora molto alte e tutto questo grazie anche al lavoro delle aziende partner che hanno sempre puntato ad offrire il massimo per gli utenti, regalando esperienze positive e ricche di novità. Non resta altro che attendere ulteriori notizie ufficiali a riguardo per poter comprendere al meglio le decisioni che sono state prese dalle aziende che fanno parte di questa grande affiliazione commerciale.