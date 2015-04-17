Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Microsoft e Yahoo rinnovano l'accordo con Bing

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7949" align="alignleft" width="300"]Yahoo Mail Yahoo Mail[/caption] Microsoft e Yahoo, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, pare che abbiano rinnovato l’accordo su Bing, tutto questo per poter accettare i cambiamenti per l’utilizzo del motore di ricerca. Nonostante le notizie trapelate negli ultimi tempi riguardo ad una rottura, pare proprio che le cose non siano andate in questo modo, anzi, si parla proprio di un rinnovo della partnership. L’azienda di Marissa Mayer potrà quindi contare su una flessibilità maggiore, migliorando così anche l’esperienza di ricerca su qualsiasi piattaforma. Il contratto originale del 2009 prevedeva una durata di ben dieci anni, consentendo anche però di aggiustare, qualora fosse necessario, alcuni dettagli e di rescindere, per le parti, qualora ce ne sia stato bisogno. Questo nuovo accordo quindi di Microsoft e Yahoo con Bing sta a significare che le quote di mercato del motore di ricerca sono ancora molto alte e tutto questo grazie anche al lavoro delle aziende partner che hanno sempre puntato ad offrire il massimo per gli utenti, regalando esperienze positive e ricche di novità. Non resta altro che attendere ulteriori notizie ufficiali a riguardo per poter comprendere al meglio le decisioni che sono state prese dalle aziende che fanno parte di questa grande affiliazione commerciale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

One Plus Two, salirà il prezzo del nuovo dispositivo

Articolo Successivo

Huawei P8 Max, è il nuovo phablet Android

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019