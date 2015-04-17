One Plus Two, salirà il prezzo del nuovo dispositivo

[caption id="attachment_9868" align="alignleft" width="300"] One Plus Two[/caption] One Plus Two è uno dei dispositivi più discussi del momento e a quanto pare il prezzo salirà anche a causa del telaio in metallo. Molte foto che sono state riportate dall’azienda in questione, hanno evidenziato infatti un telaio in alluminio e anche un sensore per le impronte digitali. Questo dispositivo sarà il successore di One Plus One e dovrebbe essere annunciato nel mese di settembre, mentre entro fine anno è previsto il lancio di un altro modello che potrebbe essere anche meno costoso. Aumenterà sicuramente il profitto delle vendite di questo dispositivo di cui stiamo parlando, anche se comunque il prezzo ufficiale dovrebbe essere inferiore a quello dei dispositivi Galaxy. La batteria del One Plus Two sarà rimovibile e avrà uno slot per micro SD, consentendo così di aumentare la memoria, in più lo schermo sarà di 5,5 pollici con una risoluzione Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Il processore è invece un octa core Snapdragon 810 o 815, mentre la RAM sarà di circa 3 o 4 GB. Tutti gli appassionati del dispositivo in questione, non possono fare altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali per comprendere quale sarà la data di presentazione ma anche quella di entrata in commercio, in modo tale da poter effettuare l’acquisto.