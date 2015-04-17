Office 365 Video, la nuova piattaforma Microsoft per video

[caption id="attachment_10161" align="alignleft" width="300"] Office 365 Video[/caption] Microsoft ha annunciato la possibilità di inserire finalmente un nuovo strumento, ovvero Office 365 Video, con cui le aziende potranno finalmente condividere le proprie esperienze tramite dei corti e non solo. Questa applicazione sarà disponibile sia per desktop, sia per dispositivi mobili, anche con iOS all’interno come sistema operativo. L’obiettivo principale è quello di permettere alle aziende una maggiore comunicazione e quindi di poter scambiare informazioni con quanta più velocità e semplicità possibile. Questa nuova applicazione può anche essere vista come una specie di You Tube, quindi una piattaforma video che però consente di scambiare informazioni personali e lavorative, quindi un sistema importante e tecnologico soprattutto per le aziende. Office 365 Video implementa anche un lettore video che è basato su HTML 5, principalmente questa app è consigliata per gli utenti che hanno un iPhone, mentre un maggiore supporto arriverà poi per tutti coloro che posseggono dispositivi differenti. Tutto questo proprio per consentire alla Microsoft di poter rendere accessibile la sua app per tutti gli utenti, senza creare delle barriere d’evoluzione. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni riguardo questa piattaforma che sarà una vera e propria novità nel campo lavorativo delle aziende e non solo in quanto potrebbe cambiare qualcosa.