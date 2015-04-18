Google Workshop è stato inserito nel Play Store

[caption id="attachment_10169" align="alignleft" width="300"] Google Workshop[/caption] Google Workshop è un nuovo tool che è stato creato per personalizzare le cover per i dispositivi Nexus, questo di cui stiamo parlando, è stato inserito all’interno del Google Play Store e nonostante gli accessori per questi fantastici dispositivi non siano mai stati venduti come si vorrebbe, pare che con l’entrata di questa app le cose possano cambiare. Tutto questo perché c’è in programma la personalizzazione delle cover per tutti gli utenti che vorranno rendere unico il proprio dispositivo Nexus. Basta scegliere la città in cui si abita e anche i diversi colori che si vogliono utilizzare per personalizzare il dispositivo e poi voilà il gioco è fatto. Moments invece è sempre un’altra applicazione che consente di effettuare lo stesso trattamento però sulle fotografie, editando così con filtri vari ed anche effetti e stickers personalizzati. Unica cosa da comprendere ancora al meglio è l’uscita di queste applicazioni in quanto il lancio ufficiale non è ancora stato effettuato. Intanto questa iniziativa sarà sicuramente apprezzata e finalizzata a rendere l’esperienza con i Nexus degli utenti ancora più interessante con gli accessori. Quindi con Google WorkShop è sicuramente possibile rendere il proprio dispositivo più particolare del normale, altra app che aiuta è sicuramente Moments.