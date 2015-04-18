Android 5.1.1 Lollipop, presto disponibile su dispositivi Nexus

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.0 Lollipop[/caption] Il sistema operativo Android 5.1.1 Lollipop presto sarà disponibile anche sui dispositivi Nexus 7 e Nexus 9, quindi Google ha confermato l’avvio dell’ aggiornamento ufficiale. Quest’ultimo però non introdurrà tantissime novità, anzi si parla solo di piccolezze per poter rendere migliore il funzionamento di sistema. Tra questi aggiornamenti c’è anche quello della latenza audio, che è stato un problema probabilmente risolto dopo le continue lamentele dell’utenza. L'azienda di Mountain View infatti ha deciso di raccogliere i vari feedback per poi mettersi a lavoro e migliorare tutte le cose che sono state rilevate in modo negativo, rendendo migliore, in questo modo, l’esperienza degli utenti sulla piattaforma sicuramente positiva. La nuova versione del sistema operativo Android 5.1.1 Lollipop quindi sarà diffusa nelle prossime settimane e introdurrà la modalità silenziosa, miglioramenti generali e della gestione della RAM, diverse correzioni per la chiusura delle app, miglioramento della batteria, riduzione del consumo eccessivo dopo l’utilizzo di Wifi e connessione ai social, correzione per le reti wireless e tanto altro ancora. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo al sistema operativo in questione che sicuramente riuscirà a soddisfare tutte le richieste degli utenti, anche quelli più esigenti che di continuo rilasciano dei feedback non proprio positivi, quindi si attenderà solo l’arrivo dell’aggiornamento.