One Plus One, finalmente la vendita è libera

Redazione Avatar

di Redazione

21/04/2015

[caption id="attachment_8509" align="alignleft" width="300"]OnePlus OnePlus[/caption] One Plus One è finalmente in vendita libera e lo sarà per sempre, eliminando così il sistema degli inviti. Tutto questo lo si potrà avere grazie al sito ufficiale a partire dal prossimo 23 aprile. Inoltre per l’evento del compleanno del dispositivo Android si è pensato anche di dare uno sconto del 75% sull’acquisto di due accessori a scelta per il device. Il dispositivo è dotato di un display da 5,5 pollici, una risoluzione full HD, processore Snapdragon 801 da 2,5 GHz con 3 GB di RAM e 16 o 64 GB di memoria interna. Il prezzo del dispositivo è molto conveniente nonostante sia stato definito uno dei migliori device in circolazione, si parla infatti di soli 299 euro per la versione bianca da 16 GB di One Plus One e di soli 349 euro per la versione nera da 64 GB. Originariamente il dispositivo era basato su CuanogenMod 11S ma a breve potrà anche essere aggiornato ad Oxygenos, non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo, proprio per poter effettuare l’acquisto qualora si voglia portare a casa questo fantastico dispositivo che mette d’accordo tutti gli utenti, anche quelli più esigenti. Tutto questo perché il device in questione è considerato uno dei migliori smartphone presenti sul mercato.

