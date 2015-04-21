Caricamento...

Nokia potrebbe tornare alla riscossa con un progetto

21/04/2015

[caption id="attachment_9479" align="alignleft" width="300"]Nokia N1 Nokia N1[/caption] La Nokia potrebbe fare il suo ritorno nel 2016 con uno smartphone, infatti secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere avviata una progettazione da parte dell’azienda che arriverà insieme ad un device per la realtà virtuale. L’azienda per anni è stata una leader del settore di telefonia ma con l’arrivo dei grandi marchi le cose sono cambiate, infatti è stata acquisita dalla Microsoft per ben 5,44 miliardi di euro. Le cose però potrebbero cambiare secondo le ultime indiscrezioni sopra citate. Un ex dirigente ha anche confermato che la Nokia sta progettando di lanciare dei device ma l’unica certezza che si ha fino ad ora è che la Microsoft ha negato l’utilizzo del marchio Nokia almeno fino al 31 dicembre 2015, quindi di concederlo in licenza fino al terzo trimestre del 2016. Sono tantissime le persone che si chiedono cosa accadrà, ma intanto alcune fonti che sono state contattate, sostengono che i Nokia potrebbero entrare nel mercato della realtà virtuale in futuro e che potrebbe addirittura acquistare l’Alcatel – Lucent, avviando così anche una possibile trattativa per la cessione della divisione HERE. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni ufficiali a riguardo, proprio per capire cosa faranno gli ingegneri dell’azienda in questione e che intenzioni hanno.

