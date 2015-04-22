Caricamento...

One Drive si aggiorna per il dispositivo Apple Watch

22/04/2015

[caption id="attachment_9576" align="alignleft" width="300"]One Drive One Drive[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che One Drive per il sistema operativo iOS supporti Apple Watch. La versione 5.3 infatti permette anche di conservare le foto online e di effettuare diverse ricerche in base ai tag. Le foto quindi potranno essere proprio visualizzate sul polso e sicuramente ci saranno ulteriori aggiornamenti per le altre applicazioni che consentono i servizi cloud. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di incrementare la diffusione dei suoi servizi tramite gli utenti, considerando anche il market share delle altre piattaforme. Il successo di questo dispositivo è sembrato scontato e quindi è importante per l’azienda di Redmond approfittare della situazione per poter permettere l’incremento del download dei suoi servizi. Ovviamente si tratta di funzionalità limitate e quindi le operazioni complesse richiederanno comunque la presenza di un device iPhone. Questa novità sarà senza dubbio piacevole per gli utenti che avranno a disposizione il dispositivo e in più con OneDrive 5.3 si potrà anche migliorare l’utilizzo dei PDF e non solo. Si parla infatti di tanti miglioramenti che riusciranno a dare un qualcosa in più a tutti i servizi offerti dall’azienda di Redmond. Non resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo e scaricare l’aggiornamento in questione della piattaforma.

