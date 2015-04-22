Android Wear si aggiorna con nuove funzionalità interessanti

[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"] Android Wear[/caption] Android Wear è uno dei sistemi operativi più discussi del momento e a quanto pare sta per arrivare anche un aggiornamento importante che è stato rilasciato da Google. Tra le novità integrate troviamo il supporto alle connessioni Wi Fi e la gestione dell’interfaccia.Tutto questo sempre per rendere competitivo il sistema operativo dopo l’entrata sul mercato di Apple Watch che già sta facendo discutere gli appassionati dei device smartwatch. Tra le modalità aggiornate troviamo Always on screen e always on app, ciò significa che quando non si ha interazione con il proprio dispositivo, le informazioni rimangono comunque visualizzate sullo schermo piccolo così da poterle comunque consultare in un secondo momento e a beneficiare della situazione è sicuramente la batteria che avrà meno sprechi. È molto importante inoltre la connessione alle reti Wi Fi che consente di consultare le notifiche che arrivano sul proprio dispositivo. Per quanto riguarda la gestione invece, ci sono tante altre novità come per esempio anche la rotazione del polso per scorrere tra le schede presenti sui dispositivi. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni dopo il download del sistema operativo che arriverà a breve su tutti i dispositivi. Quindi il rollout può avvenire tramite notifica oppure tramite file se non si vuole attendere.