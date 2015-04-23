Risparmiare sull'acquisto di uno smartphone con i codici sconto
di Redazione
23/04/2015
Sta diventando sempre più raro trovare negli store fisici quello che si cerca; libri, abbigliamento, tecnologia: l'offerta dei negozi online risulta sempre più ampia, dunque è decisamente più facile trovare ciò che si desidera. Particolare tutt'altro che trascurabile, poi, i prezzi offerti dal web sono assai più convenienti di quelli che troviamo nel negozio vicino casa. Inoltre, la rete mette a disposizione uno strumento in più per risparmiare, che risulta essere anche piuttosto efficace: i codici sconto. Attraverso tali codici sconto, infatti, si può risparmiare ancor di più quando si decide di acquistare uno smartphone nuovo nei migliori negozi online. Esistono dei siti, come ad esempio Advisato.it, che offrono numerosi codici sconto sia fissi (in euro) sia a percentuale (sul totale di acquisto) anche per i prodotti in ambito tecnologico e di telefonia, come appunto gli smartphone nuovi. Trovare a prezzi convenienti uno smartphone adatto alle proprie esigenze, quindi, è più facile di quanto si possa pensare, basta sapere come fare e dove cercarlo. Spesso vengono sottovalutati i marchi sconosciuti, ritenendo che soltanto i brand più noti siano in grado di produrre tecnologia affidabile ed efficiente. In realtà non è così e molti prodotti di quelli che vengono considerati marchi inferiori sono in grado di stupire, non solamente per il prezzo; un telefono entry-level di un grande marchio offre determinate prestazioni - in genere limitate - allo stesso prezzo con cui un'azienda sconosciuta ai più offre uno smartphone le cui prestazioni rientrano in una fascia più alta, risultando dunque migliori del diretto concorrente dalla griffe blasonata. Una volta individuato il sito giusto, vale a dire quello più affidabile, può cominciare la ricerca dello smartphone adatto alle nostre esigenze, da setacciare all'interno della vasta offerta di dispositivi in base alle caratteristiche che vengono ritenute necessarie. Diversi store offrono la possibilità di effettuare una ricerca fra gli smartphone a disposizione selezionando una fascia di prezzo, oppure il sistema operativo o ancora il tipo di processore installato. In alternativa è possibile impostare la ricerca anche mettendo come parametro la "potenza" (vale a dire il numero di megapixel) della fotocamera. Il web, oltre ai prezzi più bassi, offre per limitati periodi di tempo ulteriori sconti o offerte vantaggiose per gli smartphone che risultano a fine serie. Non devono spaventare, inoltre, le spese di spedizione: nella gran parte dei casi sono limitate o talvolta addirittura assenti, se si è superata una determinata soglia negli acquisti. Una volta ultimato l'acquisto, tramite i codici sconto è possibile far scendere ulteriormente il prezzo complessivo del 5% o anche del 10%, a seconda del tipo di codice sconto. Dopo aver completato l'operazione, rimane da effettuare il pagamento e nel giro di qualche giorno si riceverà a casa lo smartphone desiderato, acquistato comodamente da casa propria e con una spesa inferiore rispetto a quella che sarebbe stata necessaria acquistando il dispositivo in un negozio fisico. In genere passa meno di una settimana dal momento dell'acquisto a quando si avvia il device per la prima volta. Tempi accettabili, considerando il risparmio ed il fatto che difficilmente in uno store tradizionale avremmo trovato una simile occasione.
Articolo Precedente
Google Drive for work, nuovo aggiornamento di sicurezza
Articolo Successivo
Android Wear si aggiorna con nuove funzionalità interessanti
Redazione