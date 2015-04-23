Google Drive for work, nuovo aggiornamento di sicurezza

[caption id="attachment_8915" align="alignleft" width="300"] Google Drive[/caption] Google Drive for Work pare che abbia introdotto delle Security Key U2F, ovvero un nuovo metodo che serve per effettuare l’accesso senza digitare l’username e la password, ma solo una pendrive. Tutto questo grazie ad un codice dato dalla tecnologia U2F che una volta messa nella porta USB permette l’accesso. Questo nuovo metodo lo sta per inserire Google e tutto questo quindi garantirebbe maggiore sicurezza agli utenti, con un approccio molto più sicuro e innovativo che consente però allo stesso tempo di gestire al meglio e con molta facilità tutti gli account che appartengono all’azienda. Il debutto ufficiale non si sa ancora di preciso, ma secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che potrà avvenire nelle prossime settimane, quindi non resta altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali che stesso l’azienda rilascerà, per poi poter utilizzare questo sistema di sicurezza per poter accedere alla gestione di Google Drive for Work. Questo potrebbe quindi rivoluzionare totalmente il mondo della tecnologia e si parlerebbe di ulteriore sicurezza non solo per le piattaforme su cui lavorano le aziende, in quanto il servizio potrebbe anche essere esteso a tantissime altre persone che sono iscritte al programma. Quindi a breve si potrà scoprire di più sulla vicenda in questione.