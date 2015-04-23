Caricamento...

LG G Stylo, a breve ci sarà la presentazione del phablet

23/04/2015

[caption id="attachment_10208" align="alignleft" width="300"]LG G Stylo LG G Stylo[/caption] L’LG G Stylo, secondo alcune indiscrezioni è un nuovo phablet di fascia media che ha un display 5,7 pollicida 1280 x 720 pixel con un processore Snapdragon 410, 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria flash. Sicuramente si parla del successore di G3 Stylus , avrà un design molto diverso dal predecessore e avrà in dotazione un unico colore e soprattutto una dotazione hardware superiore. L’azienda ha anche deciso di non voler eliminare lo slot micro SD, le fotocamere sono da 13 megapixel, per quanto riguarda quella posteriore, mentre se si parla di quella frontale allora si hanno 1,3 megapixel. La connettività è invece garantita dalla rete Wi Fi, il supporto per le LTE, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e micro USB 2.0. La batteria invece ha una capacità di 3000 mAh e può essere inserita una stilo nell’apposito alloggiamento quando non è utilizzata. Il sistema operativo equipaggiato è Android 5.0 Lollipop e il prezzo si aggira intorno ai 326 euro. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poter conoscere l’uscita e tante altre ufficiliatà, che sicuramente l’azienda vorrà far conoscere ai suoi utenti e futuri acquirenti, che al momento sono interessati al dispositivo grazie alle news.

