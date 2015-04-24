Outlook per Android non è più una review

[caption id="attachment_7247" align="alignleft" width="300"] Outlook per Android[/caption] Outlook per Android è una piattaforma disponibile finalmente in una versione finale, la Microsoft ha rimosso anche l’etichetta preview da tutto e a quanto pare l’app è stata annunciata per la fine di gennaio. Questo è senza dubbio un grosso passo in avanti per l’azienda che a differenza di iOS che ha distribuito tutto in versione preliminare. Quindi gli utenti ora potranno finalmente usufruire dei miglioramenti e delle prestazioni della piattaforma, ovviamente tutto questo sarà possibile a partire dal mese di gennaio. Questi passi fatti dall’azienda dimostrano come c’è di continuo l’impegno degli sviluppatori non solo per offrire ottime esperienze ma soprattutto per portare avanti un programma. Outlook per Android quindi è un rebrand dell’app sviluppata da Acompli, aggiungendo altre funzioni come Office 365, Outlook e tantissimo altro ancora. Coloro che ne faranno utilizzo potranno anche effettuare diverse operazioni, che saranno utilissime per l’utilizzo del sistema e soprattutto per la gestione dei documenti e della piattaforma. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo alla questione per poter poi dare certezze all’utenza e non solo. Infatti l’azienda sta lavorando proprio per offrire il massimo servizio, ma anche per garantire un’ottima riuscita alla presentazione del prodotto. Si attende con ansia quindi la comunicazione.