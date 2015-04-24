Samsung Galaxy S5, ecco una nuova vulnerabilità

[caption id="attachment_6855" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S5[/caption] Il Samsung Galaxy S5 è un dispositivo ormai sorpassato dai fratelli minori S6 ed S6 Edge, ma a quanto pare sono state scoperte delle vulnerabilità. Si parla infatti della possibilità di poter clonare delle impronte digitali dell’utente, consentendo così a qualche malintenzionato a rubare il dispositivo e non solo. Tutto questo perché i dati associati alle impronte digitali sono poi conservati in un’area separate e criptata del dispositivo, quindi non dovrebbero esserci rischi, però secondo le ultime notizie pare che qualsiasi persona possa fare una copia di quest’area. Una volta quindi che i malintenzionati trovano la possibilità di accedere allo smartphone in questione, potrebbero in qualsiasi momento accedere alle informazioni, ai conti in banca, ai conti Paypal e soprattutto effettuare operazioni non autorizzate. Questi test sono stati però effettuati su un numero limitato di dispositivi, quindi non si sa ancora nulla con certezza ma a quanto pare bisogna trovare una vera soluzione. Questa falla, è importante anche dire, che non è presente all’interno del sistema operativo Android 5.0 Lollipop, quindi è sufficiente installare l’aggiornamento se è possibile e riuscire ad eliminare quindi il problema senza nessun intoppo. Si attendono però maggiori informazioni da parte dell’azienda che sicuramente farà chiarezza a riguardo.