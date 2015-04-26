Apple Watch, a breve arriverà l'app di Amazon
di Redazione
26/04/2015
Secondo le ultime indiscrezioni pare che Amazon stia per annunciare l’app per i dispositivi Apple Watch, infatti la nuova versione per iOS sarà compatibile anche con gli smartwatch. Gli utenti quindi potranno effettuare gli acquisti anche da questo nuovo e fantastico device presentato dalla Apple. Quest’ultimo è disponibile solo in alcuni paesi, anche se in Italia è atteso per l’8 maggio e tutti coloro che hanno già effettuato l’acquisto potranno finalmente avere un’ampia scelta di app compatibili tra cui anche quella descritta in precedenza. Amazon per Apple Watch inoltre inserirà delle funzionalità tra cui Ricerca nel catalogo, che consente di cercare appunto le informazioni dei prodotti; acquisto con un semplice tocco; una lista dei desideri per poter scegliere al meglio l’acquisto; un salva idea dello shopping, quindi un metodo per ricordare cosa acquistare ed infine anche più informazioni per l’iPhone, soprattutto se gli utenti vogliono conoscere di più sui loro acquisti. Non resta altro quindi per gli appassionati del commercio online e non solo, che attendere ulteriori informazioni riguardo l’applicazione, per poi scaricarla anche dopo l’arrivo del device nel nostro paese. Apple quindi sta avendo un’evoluzione particolare che sicuramente interessa a tutti gli appassionati di tecnologia e non solo a quanto pare.
Articolo Precedente
LG G4, svelate le prime impressioni del dispositivo
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S5, ecco una nuova vulnerabilità
Redazione