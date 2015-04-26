Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Apple Watch, a breve arriverà l'app di Amazon

Redazione Avatar

di Redazione

26/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Apple WatchSecondo le ultime indiscrezioni pare che Amazon stia per annunciare l’app per i dispositivi Apple Watch, infatti la nuova versione per iOS sarà compatibile anche con gli smartwatch. Gli utenti quindi potranno effettuare gli acquisti anche da questo nuovo e fantastico device presentato dalla Apple. Quest’ultimo è disponibile solo in alcuni paesi, anche se in Italia è atteso per l’8 maggio e tutti coloro che hanno già effettuato l’acquisto potranno finalmente avere un’ampia scelta di app compatibili tra cui anche quella descritta in precedenza. Amazon per Apple Watch inoltre inserirà delle funzionalità tra cui Ricerca nel catalogo, che consente di cercare appunto le informazioni dei prodotti; acquisto con un semplice tocco; una lista dei desideri per poter scegliere al meglio l’acquisto; un salva idea dello shopping, quindi un metodo per ricordare cosa acquistare ed infine anche più informazioni per l’iPhone, soprattutto se gli utenti vogliono conoscere di più sui loro acquisti. Non resta altro quindi per gli appassionati del commercio online e non solo, che attendere ulteriori informazioni riguardo l’applicazione, per poi scaricarla anche dopo l’arrivo del device nel nostro paese. Apple quindi sta avendo un’evoluzione particolare che sicuramente interessa a tutti gli appassionati di tecnologia e non solo a quanto pare.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LG G4, svelate le prime impressioni del dispositivo

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S5, ecco una nuova vulnerabilità

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019