LG G4, svelate le prime impressioni del dispositivo

[caption id="attachment_9704" align="alignleft" width="300"] LG G4[/caption] L’LG G4 è un altro dei dispositivi più discussi del momento e a quanto pare in anteprima è stato anche provato. Ha un’eleganza non indifferente e ha anche un dorso in vera pelle, per non parlare dell’obiettivo fotografico che è realmente di alto livello. Il dispositivo segue ovviamente la moda del momento, cercando di offrire anche le funzionalità dei dispositivi Top di Gamma e quindi non resta che attendere l’entrata sul mercato, o almeno per tutti quelli che hanno intenzione di effettuare l’acquisto. La lavorazione del dispositivo è fatta a mano e soprattutto per fare a meno delle sostanze chimiche e nocive. Questa novità della cover in pelle è senz’altro un qualcosa da dover valutare in quanto sembra proprio che possa portare ad un’ottima comodità a parte il design che sicuramente sarà particolare. L’LG G4 avrà un display da 5,5 pollici e una risoluzione Quad HD e 2560 x 1440 pixel, e avrà anche la tecnologia AIT che in pratica ha lo schermo LCD e il sensore touch uniti in un singolo strato. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo questo fantastico, nuovo dispositivo che sicuramente susciterà interesse di tutti coloro che amano la tecnologia e il design.