Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Google Password Alert, protezione per tutti gli utenti

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_10237" align="alignleft" width="300"]Google Password Alert Google Password Alert[/caption] Google Password Alert è un’estensione che sicuramente aiuterà per il controllo oltre il phishing, tutto questo è stato realizzato dall' azienda di Mountain View che cerca di aiutare l’utente a migliorare la sua esperienza sulle piattaforme. Tutto questo perché vengono inviate sempre molte email durante la giornata e questo potrebbe portare i malintenzionati a sottrarre password e credenziali ai vari utenti che sono ignari della situazione. Secondo alcune statistiche effettuate proprio dall’azienda, pare che ci siano veramente moltissimi attacchi ricevuti sui server Gmail e quindi ad oggi, con queste modifiche, si potrà finalmente risolvere questo problema che riguarda la posta elettronica di bigG. Tutto questo sarà possibile integrando vari strumenti tra cui appunto anche l’app in questione, ovvero Google Password Alert. Tutto è gratuito e soprattutto l’obiettivo principale è quello di poter mostrare un avviso ogni volta che si inserisce la password di Google in un sito che non è tra l’elenco degli ufficiali. Quindi si parla di vera e propria sicurezza per tutti gli utenti che fino ad ora avevano il dubbio riguardo i prodotti della Mountain View. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo ma soprattutto, non resta che scegliere se usufruire di questo servizio, anche se ovviamente è consigliato.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Smartwatch TAG, il nuovo dispositivo di fascia alta

Articolo Successivo

LG G4, svelate le prime impressioni del dispositivo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019