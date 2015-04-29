Google Password Alert, protezione per tutti gli utenti

[caption id="attachment_10237" align="alignleft" width="300"] Google Password Alert[/caption] Google Password Alert è un’estensione che sicuramente aiuterà per il controllo oltre il phishing, tutto questo è stato realizzato dall' azienda di Mountain View che cerca di aiutare l’utente a migliorare la sua esperienza sulle piattaforme. Tutto questo perché vengono inviate sempre molte email durante la giornata e questo potrebbe portare i malintenzionati a sottrarre password e credenziali ai vari utenti che sono ignari della situazione. Secondo alcune statistiche effettuate proprio dall’azienda, pare che ci siano veramente moltissimi attacchi ricevuti sui server Gmail e quindi ad oggi, con queste modifiche, si potrà finalmente risolvere questo problema che riguarda la posta elettronica di bigG. Tutto questo sarà possibile integrando vari strumenti tra cui appunto anche l’app in questione, ovvero Google Password Alert. Tutto è gratuito e soprattutto l’obiettivo principale è quello di poter mostrare un avviso ogni volta che si inserisce la password di Google in un sito che non è tra l’elenco degli ufficiali. Quindi si parla di vera e propria sicurezza per tutti gli utenti che fino ad ora avevano il dubbio riguardo i prodotti della Mountain View. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo ma soprattutto, non resta che scegliere se usufruire di questo servizio, anche se ovviamente è consigliato.