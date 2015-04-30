Smartwatch TAG, il nuovo dispositivo di fascia alta

[caption id="attachment_10242" align="alignleft" width="300"] Smartwatch TAG[/caption] Lo Smartwatch TAG Heuer è un prodotto fabbricato in Svizzera e pare che sia tra i più costosi in quanto si parla di un top di gamma. Il prezzo si aggira intorno ai 1400 dollari e pare che debutterà tra il mese di ottobre e novembre. Si è parlato di questo già negli scorsi mesi e le informazioni rivelano che si parla di una possibile trasposizione digitale del classico Carrera. L’evento che è stato effettuato a Dubai riporta nuovi dettagli che rivelano una possibile sfida con l’Apple Watch della casa di Cupertino, quindi la più alta fascia del settore. Pare inoltre che il dispositivo possa durare ben 40 ore con una sola ricarica, quindi un vero e proprio vantaggio in quanto i device di oggi a stento durano una giornata. Queste le parole del CEO Jean Claude Biver:

Spero se ne venderanno milioni, milioni e milioni. Più ne verranno acquistati, più la gente vorrà qualcosa di diverso e arriverà a TAG Heuer.

Ovviamente non si sa ancora se lo smartwatch TAG Heuer sarà una riedizione del modello Carrera ma comunque si attendono notizie a riguardo. Nei prossimi giorni quindi, sicuramente l’azienda rilascerà delle dichiarazioni ufficiali per fare chiarezza sul dispositivo e non solo.