L'iPhone 6S potrebbe avere due nuove caratteristiche per foto

iPhone 6S L'iPhone 6S ha degli obiettivi, ovvero quello di realizzare una funzionalità tele e grandangolo sullo stesso dispositivo. La Apple sta lavorando sodo per brevettare un sistema con doppie fotocamere ed inoltre cercherà di far includere questo sistema anche con gli iPhone e tanti altri device che arriveranno in un secondo momento. Ovviamente questi brevetti devono essere sottoposti al vaglio dell'US Patent and Trademark Office ma la situazione dovrebbe essere molto tranquilla per la società di Cupertino. La tecnologia è molto ingegnosa e soprattutto riesce a far comprendere la voglia di abbinare una seconda fotocamera che è caratterizzata dal grandangolo. Quindi si parla di un doppio sensore per migliorare anche la qualità degli scatti e renderli molto più interessanti del normale grazie all'apposito processore. L'obiettivo sarebbe poi quello di aumentare la sensibilità della luce quando c'è scarsa illuminazione. Queste opzioni possono anche essere realizzate grazie all'acquisizione di Linx Imaging , azienda israeliana che è specializzata nelle tecnologie per le immagini. Non resta altro che attendere la presentazione dell' iPhone 6S per poi scoprire ulteriori informazioni riguardo questa caratteristica particolare, che sicuramente renderà il dispositivo molto ma molto più interessante per gli amanti della fotografia e non solo a quanto pare, in quanto tutti amano avere delle immagini quasi perfette.