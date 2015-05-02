Internet Explorer, nuovo aggiornamento contro i falsi banner
di Redazione
02/05/2015
Internet Explorer è uno dei broswer più vecchi in assoluto e a quanto pare è stato deciso di tutelare gli utenti con la messa al bando dei banner truffa. Microsoft quindi aggiornerà entro giugno le pagine Web, analizzando così la presenza di queste inserzioni ingannevoli. Le indiscrezioni rivelano anche che il Malware Protection Center ha annunciato la possibilità di inserire un filtro di protezione all’interno del broswer, in modo tale da poter riconoscere i banner specifici per poi avvisare anche l’utente che naviga in interner, facendogli così scansare anche il pericolo di virus. Questo è stato deciso perché solitamente questi banner presenti in Internet Explorer, sembrano delle semplici inserzioni pubblicitarie e in più attirano l’attenzione degli utenti, queste ultime tentano anche di creare delle interazioni, facendo si che sia l’utente stesso che durante la navigazione accetti la presenza di questi ultimi. Un esempio può essere un falso aggiornamento Java oppure di Adobe e quindi una volta cliccato il link o il banner, si può automaticamente autorizzare il malware a prendere il possesso del proprio pc. La Microsoft quindi sta dimostrando di lavorare sodo per proteggere gli utenti, ma soprattutto per rendere la loro navigazione piacevole e soprattutto tranquilla, senza interruzioni.
Articolo Precedente
Apple Watch, è possibile gestire la RAM grazie al chip S1
Articolo Successivo
L'iPhone 6S potrebbe avere due nuove caratteristiche per foto
Redazione