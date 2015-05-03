BLU Selfie, il nuovo smartphone per chi ama la fotografia

[caption id="attachment_10258" align="alignleft" width="300"] BLU Selfie[/caption] BLU Selfie è un nuovo smartphone che è stato appositamente creato da Android per tutti coloro che amano scattare delle foto con la fotocamera frontale. Il prezzo del dispositivo su Amazon è di 249 dollari ed è dotato di ben due fotocamere da 13 megapixel con processore octa core e 2 GB di RAM. Lo schermo è da 4,7 pollici con una risoluzione di 1280 x 720 pixel ed è inoltre protetto da Gorilla Glass 3. Il processore di cui abbiamo parlato prima è un MediaTek MT6592 ed è a 1,7 GHz e arriva a 16 GB di memoria Flash espandibili anche con micro SD. La connessione è WiFi 802.11, ha anche Bluetooth 4.0, GPS e una batteria rimovibile da 2300 mAh che garantisce 760 ore in standby e 14 in conversazione. Le fotocamere inoltre, hanno un sensore Sony IMX135 da 13 megapixel e anche un flash led, quindi si parla di tecnologia professionale per questo dispositivo, proprio per migliorare anche la qualità delle immagini grazie all’ obiettivo. Non resta altro che provare questo fantastico smartphone adatto soprattutto a chi ama scattare Selfie, ovvero BLU Selfie, con sistema operativo Android che sicuramente renderà tutti gli utenti, anche i più esigenti, felici dell’acquisto effettuato.