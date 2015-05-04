Problemi per l'iPad guida di American Airlines

[caption id="attachment_9836" align="alignleft" width="300"] iPad Air Plus[/caption] American Airlines sembrava aver preso successo due anni fa, ma mentre le borse erano alte le cose sono cambiate, infatti la compagnia aerea ha dovuto ritardare diverse decine dei suoi voli a causa di "un problema con una applicazione software sull'iPad pilota. Per risolvere il problema, una versione aggiornata della app incriminata doveva essere installata. Gli aerei sono dovuti tornare alle loro porte per stabilire una connessione Wi-Fi, al fine di effettuare l'aggiornamento. Quando l'iPad nella cabina di guida ha risolto alcuni problemi, se n'è creato uno nuovo. Le applicazioni possono essere le cose imprevedibili volte. Questo non è uno scenario sconosciuto per l'azienda americana, poichè due anni fa, i passeggeri hanno dovuto sopportare ritardi enormi, quando la società ha incontrato alcuni gravi problemi con il loro sistema di prenotazione interno. L'evento ha interessato un bel po 'più di "alcune decine di" piani: americano aveva a terra ognuno dei loro voli per più di quattro ore. Inizialmente hanno cercato di dare la colpa all'interruzione del servizio sul software di prenotazione di Sabre, ma altre compagnie aeree ancora avuto accesso al sistema Sabre. Almeno questa volta non ci hanno fatto fare qualcosa che stupido, come cercare di appuntare la colpa su Apple.