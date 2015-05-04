Office 2016 Public Preview, sarà presentata dalla Microsoft
di Redazione
04/05/2015
[caption id="attachment_9911" align="alignleft" width="300"] Office 2016[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che la Microsoft voglia rilasciare Office 2016 Public Preview, in modo tale da poter consentire a tutti gli utenti di usufruire delle app e della piattaforma, ma soprattutto per concedere il download. La piattaforma in questione quindi, non è più riservata solo ed esclusivamente al pubblico abbonato, bensì si è esteso ad una platea molto ma molto più ampia rispetto alla precedente. La Public Preview è disponibile nelle versioni a 32 e 64 bit, verrà aggiornata automaticamente e funzionerà fino al lancio della versione finale. Inoltre le lingue presenti in questa piattaforma saranno molteplici e sicuramente sarà presente l’italiano. Questo dimostra come l'azienda di Redmond si sta impegnando per poter finalmente regalare esperienze positive agli utenti e non solo, in quanto ci sono molte richieste esigenti a cui bisogna far fronte. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo Office 2016 per poi trarre delle conclusioni che però attualmente non si possono ancora comprendere in quanto non è avvenuta la presentazione, dopo quest'ultima si potrà capire meglio l'andamento e le volontà dell'azienda che sicuramente saranno molto chiare. Fino a quel momento non resta che attendere per poi scegliere infine la decisione da prendere prima del download.
