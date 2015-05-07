Facebook, c'è un aggiornamento riguardo le News Feed

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Secondo alcune indiscrezioni pare proprio che Facebook, essendo uno dei social più utilizzati al mondo, possa permettere agli utenti di personalizzare le news feed. Tutto questo grazie ad un aggiornamento che inserirà tale funzionalità scegliendo quindi anche quali informazioni visualizzare per prime. Questo nuovo aggiornamento è stata anche oggetto di test ed è stata intercettata da alcuni utenti mobile che all’interno dell’app in questione, hanno trovato un messaggio che richiedeva di segnalare le pagine e gli amici che vogliono avere maggiormente sulla propria home. Si tratta quindi di uno strumento che permetterà agli utenti di andare a personalizzare l’algoritmo di Facebook per la visualizzazione delle notizie più importanti all’interno del News Feed. Dopo questa notizia quindi si è avuta la certezza che l’azienda di Mark Zuckerberg lavora sodo per offrire agli utenti delle esperienze positive sulla piattaforma social e in più pare proprio che questa nuova funzionalità possa attrarre molti più utenti al social network in questione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo all’aggiornamento che sicuramente renderà tutti gli utenti felici della situazione, in quanto sceglieranno chi e come seguire, senza avere troppi disturbi e soprattutto troppe notifiche sul proprio dispositivo mobile e non solo a questo punto.