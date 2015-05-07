Dropbox, c'è un aggiornamento per il sistema iOS
di Redazione
07/05/2015
[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Secondo alcune indiscrezioni pare che ci siano delle novità che riguardano Dropbox per iOS e anche Gmail. Nelle prossime settimane sarà infatti possibile creare dei file Office direttamente dal proprio iPhone e iPad, oltre a questo saranno fatti tantissimi miglioramenti che sicuramente riguardano anche Office Online. Attualmente è consentita la modifica dei documenti ma non la creazione e quindi saranno effettuate queste modifiche principalmente sulla piattaforma in questione. Inoltre la seconda novità è il supporto per i commenti. È possibile commentare su iPhone e iPad i documenti condivisi e indicare il nome o l’indirizzo email di una persona, utilizzando il simbolo @. Con quest’ultima funzionalità quindi l’utente riceverà anche la notifica dell’inizio della discussione a cui potrà tranquillamente partecipare, è stata poi aggiunta anche un’estensione per Gmail oltre a quella su Dropbox, tant’è vero che sarà possibile allegare file multipli e salvare velocemente tutti i file ricevuti, l’estensione può quindi essere scaricata dal Chrome Web Store e non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione per poi trarre delle conclusioni, dopo ovviamente i commenti degli utenti che effettueranno il download dell’aggiornamento delle piattaforme. Tutto questo lavoro quindi solo per offrire ottime esperienze anche agli utenti più esigenti che non si accontentano di poco.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy Note 5, sarà accompagnato da altri prodotti
Articolo Successivo
Facebook, c'è un aggiornamento riguardo le News Feed
Redazione