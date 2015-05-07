Dropbox, c'è un aggiornamento per il sistema iOS

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Secondo alcune indiscrezioni pare che ci siano delle novità che riguardano Dropbox per iOS e anche Gmail. Nelle prossime settimane sarà infatti possibile creare dei file Office direttamente dal proprio iPhone e iPad, oltre a questo saranno fatti tantissimi miglioramenti che sicuramente riguardano anche Office Online. Attualmente è consentita la modifica dei documenti ma non la creazione e quindi saranno effettuate queste modifiche principalmente sulla piattaforma in questione. Inoltre la seconda novità è il supporto per i commenti. È possibile commentare su iPhone e iPad i documenti condivisi e indicare il nome o l’indirizzo email di una persona, utilizzando il simbolo @. Con quest’ultima funzionalità quindi l’utente riceverà anche la notifica dell’inizio della discussione a cui potrà tranquillamente partecipare, è stata poi aggiunta anche un’estensione per Gmail oltre a quella su Dropbox, tant’è vero che sarà possibile allegare file multipli e salvare velocemente tutti i file ricevuti, l’estensione può quindi essere scaricata dal Chrome Web Store e non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione per poi trarre delle conclusioni, dopo ovviamente i commenti degli utenti che effettueranno il download dell’aggiornamento delle piattaforme. Tutto questo lavoro quindi solo per offrire ottime esperienze anche agli utenti più esigenti che non si accontentano di poco.