Samsung Galaxy Note 5, sarà accompagnato da altri prodotti

Secondo alcune indiscrezioni pare che siano emersi i prodotti del Samsung Galaxy Note 5, si parla di un tris di prodotti tra cui appunto il phablet e poi lo smartwatch con il Galaxy Note Edge. Queste particolarità dovrebbero essere presentate all'IFA 2015 di Berlino, ma le prime caratteristiche riportano che ci sarà un processore Exynos 7422, una soluzione "all-in-one" (ePoP) con CPU, GPU, RAM, storage e modem sullo stesso chip. L'attuale Note 4 possiede uno schermo Quad HD (2560×1440 pixel) da 5,7 pollici, ma la novità particolare riguarda la possibilità di avere un display 4K, anche se il tutto è davvero molto difficile da vedere nel modello finale. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo il Samsung Galaxy Note 5 che all'IFA 2015 di Berlino sicuramente stupirà tutti i suoi utenti e non solo, in quanto si lavora per offrire ampi margini di esperienze e non solo, in quanto l'utenza più esigente non avrà quasi nulla da dire. Per quanto riguarda gli altri dispositivi che affiancheranno il dispositivo in questione non resta che attendere altre informazioni, anche se comunque si sa che ci sono delle caratteristiche che sono trapelate dall'azienda produttrice che cerca di accontentare gli amanti della tecnologia.