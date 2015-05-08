Hangouts, si consiglia di utilizzare messenger per SMS ed MMS

[caption id="attachment_10283" align="alignleft" width="300"] Hangouts[/caption] Secondo alcune indiscrezioni pare proprio che Hangouts non sia ancora all’altezza delle aspettative e quindi per gli SMS e per gli MMS è molto meglio utilizzare l’applicazione Messenger. La piattaforma è stata lanciata con l’obiettivo di renderla importante per gli utenti soprattutto grazie alle chiamate, alle videochiamate e anche alla messaggistica ma tutto questo a quanto pare non ha funzionato bene. È stato però effettuato un restyling in Material Design che ha dato vita così alla nuova app messenger per Android. Queste sono state le parole rilasciate in merito all’argomento in questione: “Al momento raccomandiamo di utilizzare Messenger come applicazione di default per gli SMS. Ci sono nuove funzionalità, come i messaggi di gruppo, che in Hangouts non sono ancora supportate”. Quindi per usufruire al meglio del servizio, non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo ma soprattutto non resta che utilizzare al momento Messenger che sicuramente è consigliato dalla Mountain View dopo questi piccoli problemi riscontrati sulla piattaforma sopra citata. Ulteriori modifiche saranno effettuate fino a trovare la stabilità ma al momento pare che siano solo iniziati il lavoro per il rinnovo e per il miglioramento dell’app utilizzabile sul proprio dispositivo desktop e non solo a quanto pare.