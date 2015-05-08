Huawei P8, il dispositivo top di gamma con sistema Android
di Redazione
08/05/2015
Huawei P8 è il miglior dispositivo in circolazione, facendo un rapporto qualità prezzo, si tratta infatti di uno smartphone Android top di gamma che ha un processore octa core e uno schermo da 1080p. Il prezzo è di 499 euro ma si tratta di un dispositivo di alta fascia. Il pannello è un LCD IPS da 5,2 pollici di diagonale, ricoperto da Gorilla Glass 3 e con risoluzione 1920×1080, mentre la fotocamera posteriore ha 13 megapixel mentre quella frontale 8 megapixel, inoltre è dotata di flash LED e stabilizzatore ottico. Include anche supporto a reti 4G LTE, Wi-Fi b/g/n con Wi-Fi Direct e hotspot, Bluetooth 4.1, NFC, modulo GPS/Glonass e radio FM, la batteria infine è integrata e non è quindi rimovibile ed è da 2680 mAh mentre la SIM da inserire, dovrà essere in formato nano. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo al dispositivo e tutto questo bisogna farlo solo ed esclusivamente visionando le recensioni degli utenti che hanno ovviamente, già effettuato l’acquisto. Dunque l’Huawei P8, sicuramente soddisferà le richieste di tutti gli utenti, anche quelli più esigenti, che non lasciano scampo alle critiche più dure e velenose. A breve quindi si saprà di più riguardo il dispositivo.
