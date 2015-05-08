ZTE Nubia Z9,ecco il nuovo smartphone Android

[caption id="attachment_10286" align="alignleft" width="300"] ZTE Nubia Z9[/caption] ZTE Nubia Z9 è un nuovo smartphone Android privo di cornici e secondo le ultime indiscrezioni, pare proprio che sia con uno schermo full HD da 5,2 pollici e che abbia un processore Snapdragon 810. Questo dispositivo è senza dubbio una novità ma a quanto pare non si conosce ancora il giorno in cui avverrà la presentazione in Europa, e in Italia. Lo schermo sarà di ben 5,2 pollici come detto in precedenza e la batteria fornita è da 2900 mAh, inoltre si distingue dagli altri dispositivi perché c’è l’uso della Frame Interactive Technology con la quale tutti gli utenti possono poi interagire con il display sui lati. La dotazione hardware prevede un processore Snapdragon 810, 3 o 4 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore integra un sensore Sony IMX234 da 16 Megapixel con apertura f/2.0, stabilizzazione ottica e registrazione video 4K UHD. Il modello Classic ha ben 3 GB di RAM e 16 GB di storage e costa circa 500 euro, mentre il modello Elite con 4 GB di RAM e 32 GB di storage ha un prezzo di circa 570 euro. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo questo smartphone chiamato ZTE Nubia Z9.