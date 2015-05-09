Truecaller, l'app che verifica le chiamate, sarà aggiornata

[caption id="attachment_10294" align="alignleft" width="300"] Truecaller[/caption] Cyanogen OS secondo alcune indiscrezioni, pare che integrerà il dialer di Truecaller che permetterà di visualizzare le informazioni del chiamante e anche di bloccare gli spammer. Tutto questo perché le chiamate di persone sconosciute arrivano sempre più spesso, tra cui anche i telemarketer e quindi per risolvere i fastidi si è deciso di effettuare delle modifiche. Facebook ha nell’ultimo periodo l’app Hello che ha una funzione molto simile a quella di cui stiamo parlando. Non tutti però useranno questa funzionalità ragion per cui è stato deciso da Cyanogen OS di inserire appunto Truecaller, offrendo un ID più intelligente rispetto a quello precedente. Sarà disponibile come app separata per gli altri sistemi operativi e verrà aggiornata insieme al sistema ogni volta che arriva la notifica, effettuando l’accesso alla rubrica per il corretto funzionamento del servizio. Quando l’utente riceverà una chiamata, vedrà numero, nome, avatar e indirizzo del chiamante. Se non è presente in rubrica, Truecaller effettuerà la ricerca nel suo database composto da 1,6 miliardi di numeri. Questo sistema sarà disponibile anche per One Plus One tramite un aggiornamento OTA. Quindi non resta che scaricare questa applicazioni e iniziare ad utilizzare le funzionalità che servono per le chiamate e non solo sul dispositivo.