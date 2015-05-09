One Plus Two, il prezzo in Italia sarà di 400 euro

[caption id="attachment_9868" align="alignleft" width="300"] One Plus Two[/caption] One Plus Two è uno dei dispositivi che stanno facendo discutere molto gli utenti e non solo, a quanto pare le indiscrezioni riportano che il prezzo giusto è quello di 400 dollari. A dichiararlo è stato il CEO dell’azienda, che ha anche confermato la presenza di un processore Snapdragon 810, il lancio del dispositivo sarà effettuato entro la fine dell’anno per cercare di triplicare le vendite dell’azienda. Si parla di un dispositivo di fascia media con un processore Snapdragon come detto prima e anche 4 GB di RAM, ma anche di un display HD da 5,5 pollici. Probabilmente il telaio in alluminio sarà presente nel dispositivo e si parla anche di un lettore di impronte digitali, il sistema operativo sarà Oxygen OS. Il nuovo smartphone verrà annunciato nel terzo trimestre dell’anno, insieme ad un modello di fascia media. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo appunto al dispositivo One Plus Two che è tra quelli più discussi del momento in quando ci sono molte caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri smartphone e dai suoi fratelli maggiori. A breve si potrà quindi conoscere di più e trarne delle conclusioni certe, magari anche dalle recensioni di coloro che effettueranno l’acquisto.