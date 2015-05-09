YouTube, arrivano novita con l'app DJI Inspire 1

[caption id="attachment_9272" align="alignleft" width="300"] YouTube[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che il drone DJI Inspire 1, possa disporre della possibilità di trasmettere in live streaming su YouTube e questo è un qualcosa di particolarmente utile, soprattutto per il giornalismo. Qui infatti si aprono nuove frontiere di comunicazione grazie a questo particolare, poiché i droni possono essere ottimi strumenti per le riprese anche aeree. Utilizzare questi dispositivi è sicuramente un passo in avanti non solo per la comunicazione live, ma anche per i canali YouTube che avranno a disposizione una funzionalità importante che riguarda la comunicazione. Questa funzionalità, la qualità delle immagini trasmesse dovrebbe arrivare sino a 720p, apre nuove frontiere d’utilizzo per questi mezzi volanti, soprattutto in ambito giornalistico. Con il DJI Inspire 1, così come con il Phantom 3, si apre una nuova frontiera per il giornalismo ma anche per tutti coloro che vogliono effettuare dirette streaming attraverso YouTube di eventi particolari. Il prezzo di questi ultimi parte da 3199 euro per la versione con un solo radiocomando, mentre con la variante Advanced si parla di 1099 euro. Non resta altro quindi che scoprire più sulla situazione, in modo tale da poter trarre delle conclusioni soddisfacenti e certe. Dunque non si può far altro che prendere in considerazione le parole dell’azienda.