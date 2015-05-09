HTC One M9, nuove offerte per gli utenti italiani

[caption id="attachment_9119" align="alignleft" width="300"] HTC One M9[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni riguardo gli smartphone, pare proprio che l’HTC One M9 sia in offerta a partire da 619 euro, si tratta del nuovo dispositivo top di gamma Android dell’azienda Taiwanese e quindi tutti gli appassionati non possono perdere questo regalo. Tutto questo è stato fatto anche per incrementare le vendite in quanto il listino ufficiale riportava il prezzo di ben 749 euro. Il maggiore risparmio lo si può ottenere acquistando lo smartphone dal noto eshop Gli Stockisti, dove l’HTC One M9 può essere acquistato a 619 euro. Ci sono poi tantissimi altri siti dov’è possibile acquistare il dispositivo tra cui Amazon, Ebay e non solo, ma la cosa principale è ricordare le caratteristiche, ovvero: un display da 5 pollici Full HD abbinato ad un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 810 64-bit con 3 GB di RAM e memoria interna da 32 GB, fotocamera da 20 megapixel posizionata sul retro, sensore UltraPixel frontale per i selfie, modulo WiFi, 4G-LTE, GPS, NFC, Bluetooth 4.1, altoparlanti con tecnologia BoomSound e batteria da 2.840 mAh. Il sistema operativo dell’HTC One M9 è Android 5.0 Lillipop con un’interfaccia personalizzata HTC Sense 7.0, non resta altro quindi che acquistare il dispositivo qualora lo si voglia ammirare.