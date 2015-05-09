Flickr si aggiorna con tante nuove funzionalità
di Redazione
09/05/2015
Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che Flickr stia aggiornando l’app per i sistemi operativi Android e iOS, includendo così numerose funzionalità che sono disponibili anche per le versioni desktop. Ad esempio ci sarà anche l’upload automatico e una ricerca unificata, tutto questo per accontentare gli utenti e rendere la loro esperienza molto semplice e soprattutto positiva. Tra le tante novità si parla anche di alcune estensioni che permetteranno di sfruttare al meglio i 1000 GB di spazio gratuito e tutte le funzioni varie di eccezione. La vecchia modalità è ancora presente ed è ancora possibile ricevere una notifica per ogni like. Yahoo ha migliorato quindi anche la modalità di condivisione, permettendo di poter mettere anche una data di scadenza al link. L’aggiornamento include altre novità minori, come la barra di navigazione a scomparsa, l’editing non distruttivo, filtri avanzati, download delle foto originali a dimensione intera e varie ottimizzazioni in termini di prestazioni. Si parla anche della funzione Magic View per Flickr, che è già disponibile sulla versione desktop, insomma l’azienda sviluppatrice sta lavorando sodo per consentire agli utenti di avere ottime esperienze. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni a riguardo per scoprire ancora più cose.
Articolo Precedente
Padge Speed Service, il servizio sarà interrotto il 3 agosto
Articolo Successivo
HTC One M9, nuove offerte per gli utenti italiani
Redazione