Padge Speed Service, il servizio sarà interrotto il 3 agosto

Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che Google abbia chiuso il Padge Speed Service, finisce così il servizio dei giochi con il quale era possibile ottimizzare la velocità con il lavoro degli sviluppatori. Tutto questo è stato confermato dalla stessa azienda, che ha spiegato come questo progetto è stato fatto per migliorare i giochi con i miglioramenti fatti dai lavoratori. La chiusura sarà effettuata il 3 agosto e il cambio avverrà in modo repentino per poter permettere a tutti coloro che utilizzavano il servizio, di poter poi staccare le proprie pagine dal supporto. Se questo distacco non avverrà, il servizio sarà bruscamente interrotto, eliminando così le pagine che non saranno più raggiungibili. È stato per ciò tutto spiegato dall'azienda Mountain View, anche se è stato chiaramente detto che la velocità è un fattore importante che rimarrà nel calderone del lavoro degli sviluppatori dell'azienda in questione. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo Page Speed Service, che sicuramente arriveranno negli ultimi giorni in quanto pare che l'azienda rilascerà ulteriori dichiarazioni ufficiali prima della chiusura del servizio. Tutti gli utenti quindi possono iniziare a dissociare le proprie pagine per poter evitare la brusca chiusura del servizio offerto da Google a tutti gli interessati.