Nuovo sistema per l'autorizzazione delle app Android
di Redazione
10/05/2015
Per quanto riguarda le autorizzazioni delle app Android stanno arrivando tantissime novità, queste ultime saranno annunciate al Google I/O 2015. L’evento è stato fissato per il 28 e il 29 maggio a San Francisco, qui si scoprirà se sarà possibile consentire agli utenti di autorizzare in base alle proprie necessità le applicazioni, tutto questo per garantire anche la tutela delle informazioni personali, dunque la privacy di ogni utente. Queste le parole rilasciate a riguardo: “Il sistema operativo Android di Google sta per fornire agli utenti una maggiore possibilità di scelta sulle informazioni alle quali le applicazioni possono accedere, secondo quanto reso noto da persone che hanno chiesto di non essere identificate poiché la questione deve restare privata. Questo può riguardare fotografie, contatti e posizione geografica. Secondo una delle fonti, un annuncio della novità, che porrebbe Android più vicino a iOS di Apple, è atteso per la conferenza di Google dedicata agli sviluppatori in programma a San Francisco per questo mese”. Non resta altro quindi che attendere informazioni riguardo le app Android al Google I/O 2015, che sicuramente renderanno chiara la situazione che riguarda la privacy e il trattamento dei dati personali da condividere con i servizi offerti dalle stesse applicazioni.
