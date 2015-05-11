Huawei MediaPad M2, ecco le sue caratteristiche

[caption id="attachment_10318" align="alignleft" width="300"] Huawei MediaPad M2[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che sia nato un nuovo Huawei MediaPad M2 ed ecco di seguito le caratteristiche. Ci sarà un display da 8 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, processore octa-core HiSilicon Kirin 930 da 2,0 GHz, 2 GB di RAM, memoria interna da 16 GB, slot per la lettura di schede microSD fino a 32 GB, fotocamera da 8 megapixel con autofocus e flash LED posizionata sul retro della scocca, sensore frontale da 2 megapixel, modulo WiFi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, porta micro-USB e batteria da 4.800 mAh. Disponibile anche la versione LTE con slot micro-SIM per la connessione a Internet in mobilità. Inoltre sarà equipaggiato con il sistema operativo Android 5.0 Lollipop, quindi uno degli ultimi sviluppati. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo questo nuovo dispositivo Huawei MediaPad M2, che sicuramente potrà soddisfare le esigenze degli utenti, anche quelli che sono veramente critici per quanto riguarda le nuove tecnologie. Huawei sta dimostrando quindi di lavorare sodo per mettersi al passo delle concorrenti che di continuo, sfornano dispositivi particolari ma soprattutto degni dell’alta fascia, anche se il prezzo potrebbe risultare troppo elevato. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo questo dispositivo di cui abbiamo parlato.