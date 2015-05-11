HTC Desire 626G, il nuovo dispositivo messo a disposizione degli utenti
di Redazione
11/05/2015
Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che sia nato un nuovo dispositivo, ovvero l’HTC Desire 626G. Si tratta di un dispositivo dual SIM e come sistema operativo ha un Android 4.4 KitKat. Le specifiche tecniche sono: display da 5 pollici con risoluzione 1280×720 pixel, processore octa-core MediaTek MT6592 da 1,7 GHz, 1 GB di RAM, memoria interna da 8 GB, slot per la lettura di schede microSD fino a 32 GB, fotocamera da 13 megapixel (BSI, apertura f/2.2) posizionata sul retro della scocca, sensore frontale da 5 megapixel, modulo WiFi, GPS, Bluetooth 4.0, porta micro-USB, tecnologia HTC BlinkFeed e batteria 2.000 mAh. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie che riguardano il dispositivo HTC Desire 626G per poi trarre delle conclusioni che sicuramente renderanno felici tutti gli utenti, quindi anche quelli più esigenti. L’azienda ha dimostrato di voler rendere pubblico il suo lavoro con l’introduzione di tante novità che sicuramente aiuteranno l’utenza ad apprezzare i dispositivi da loro prodotti. Quindi a breve si avranno ulteriori informazioni a riguardo che ovviamente poi saranno riconosciute da tutti coloro che effettueranno l’acquisto tramite le recensioni sul web e non solo, ma anche sui siti ufficiali dell’azienda sviluppatrice dei dispositivi.
