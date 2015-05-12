Samsung Gear A, rilasciata anche la documentazione
di Redazione
12/05/2015
Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che insieme al kit di sviluppo, il Samsung Gear A abbia rilasciato anche una documentazione che descrive le caratteristiche del nuovo smartwatch. Quest’ultimo infatti ha un nome in codice che è Project Orbis, ovvero un dispositivo digitale con un display rotondo basato su Tizen. L’hardware prevede uno schermo da 1,65 pollici e una risoluzione da 360 x 360 pixel. C’è anche un chip Exynos con molti sensori tra cui anche quello per la misurazione del battito cardiaco. Questo schermo inoltre pare che sia delimitato da una cornice come un vero e proprio orologio. Quella descritta tra queste righe si tratta di una cornice rotante che consente anche di eseguire diverse operazioni, il tutto anche senza toccare lo schermo del dispositivo. Le funzioni di cui si parla sono ad esempio il volume, lo zoom e tante altre varie schermate. Il modello in questione del Samsung Gear A, ovvero Project Orbis, pare infine che sarà presentato all’IFA che si terrà a Berlino, e la presentazione potrebbe avvenire proprio insieme al dispositivo mobile Samsung Galaxy Note 5. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione del dispositivo e soprattutto per scoprire altre notizie riguardo al lavoro dell’azienda.
