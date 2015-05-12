Android One, presto sarà disponibile in Italia

[caption id="attachment_10324" align="alignleft" width="300"] Android One[/caption] Secondo le ultime news rivelate dalle indiscrezioni, pare proprio che Android One arriverà molto presto in Europa, prima però dovrà passare per la Turchia. Il programma che è stato quindi lanciato dall’azienda produttrice pare proprio che presto farà il debutto finalmente nei nostri paesi europei e tutto è stato possibile anche grazie all’impegno di General Mobile in Turchia. Il post condiviso su internet dall’azienda ha dato quindi la conferma anche se comunque bisogna ricordare che il prezzo sarà comunque superiore rispetto agli altri paesi in quanto si pagherà ben 230 euro, quindi 260 dollari. Le caratteristiche del dispositivo sono: un display con diagonale pari a 5 pollici, superficie Corning Gorilla Glass 4 e risoluzione HD, processore Qualcomm Snapdragon 410 con architettura 64-bit, 2 GB di RAM, fotocamera da 13 megapixel posizionata sul retro della scocca, sensore frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate, modulo WiFi, connettività LTE per l’accesso a Internet in mobilità mediante i network di ultima generazione e batteria da 2.500 mAh. Il sistema operativo in dotazione sarà Android 5.0 Lollipop e in più pare che ci saranno tante altre cose da scoprire ancora, riguardo a questo fantastico Android One che ha fatto tanto parlare di se.