Stonex One, il nuovo smartphone targato Italia

Stonex One Stonex One è un nuovo smartphone italiano che ha tantissime caratteristiche interessanti, di seguito saranno riportate le specifiche e il prezzo. Sarà presente all'interno del dispositivo in questione, un processore octa core Media Tek che offre sicuramente prestazioni migliori rispetto allo Snapdragon 810. Lo schermo sarà da 5,5 pollici con una risoluzione Quad HD da 2560 x 1440 pixel, 534 ppi, per non parlare della memoria flash che è anche espandibile con delle schede memoria. La batteria sarà da 3000 mAh ed inoltre sarà rimovibile. Altre caratteristiche importanti sono: sensore Sony IMX230 da 21 Megapixel con 192 punti di messa a fuoco, supporto HDR per foto e video, messa a fuoco automatica ad alta velocità per oggetti in movimento, registrazione di video 4K a 30 fps, fino a 1080p a 60 fps e lo slow motion fino a 720p/120fps. La connettività è garantita da WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e supporto LTE. Il sistema operativo messo a disposizione è Android 5.0 Lollipop, non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione di Stonex One che sicuramente accontenterà tutti gli utenti italiani e non solo, con una spesa inferiore ai 330 euro, quindi un prezzo sicuramente fattibile per la clientela.